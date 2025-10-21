Trump | Hamas faccia ciò che è giusto
17.23 Il presidente Trump ammonisce Hamas a rispettare l'accordo di Sharm el Sheikh o la reazione sarà durissima. "C'è ancora speranza che Hamas faccia ciò che è giusto. Se non lo fanno, la fine di Hamas sarà veloce, furiosa e brutale". Così scrive Trump su Truth. "Molti nostri alleati in Medio Oriente - aggiunge - con grande entusiasmo, mi hanno informato che avrebbero accolto con favore l'opportunità, su mia richiesta, di andare a Gaza con una forza pesante e raddrizzare Hamas". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
