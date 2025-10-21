Trump ha fatto arrestare o espellere 1 milione di immigrati illegali Stretta anche sull’esame per ottenere la cittadinanza

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ottobre 2025 - Prosegue senza sosta la campagna contro gli immigrati irregolari negli Stati Uniti fortemente voluta dal presidente Donald Trump. I dati del dipartimento della Sicurezza interna, rilanciati da Fox News, sono disarmanti: 1 milione di immigrati irregolari arrestati o espulsi dagli Usa dall'avvento del tycoon alla Casa Bianca. Nello specifico le deportazioni sono state 515 mila e i fermi 485 mila. Inoltre l'accanimento delle autorità ha spinto 1,6 milioni di persone a lasciare il Paese di propria spontanea volontà. Sondaggi danno ragione a Trump, ma dubbi sui metodi. Anche se gli americani gli danno ragione, come mostra un sondaggio del New York Times e della Siena University di inizio mese dove risulta che la percentuale di chi è a favore dell'espulsione degli illegali arriva al 54%, la maggior parte pensa anche che il presidente sta esagerando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

