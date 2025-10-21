Trump ha fatto arrestare o espellere 1 milione di immigrati illegali Stretta anche sull’esame per ottenere la cittadinanza

Roma, 21 ottobre 2025 - Prosegue senza sosta la campagna contro gli immigrati irregolari negli Stati Uniti fortemente voluta dal presidente Donald Trump. I dati del dipartimento della Sicurezza interna, rilanciati da Fox News, sono disarmanti: 1 milione di immigrati irregolari arrestati o espulsi dagli Usa dall'avvento del tycoon alla Casa Bianca. Nello specifico le deportazioni sono state 515 mila e i fermi 485 mila. Inoltre l'accanimento delle autorità ha spinto 1,6 milioni di persone a lasciare il Paese di propria spontanea volontà. Sondaggi danno ragione a Trump, ma dubbi sui metodi. Anche se gli americani gli danno ragione, come mostra un sondaggio del New York Times e della Siena University di inizio mese dove risulta che la percentuale di chi è a favore dell'espulsione degli illegali arriva al 54%, la maggior parte pensa anche che il presidente sta esagerando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump ha fatto arrestare o espellere 1 milione di immigrati illegali. Stretta anche sull’esame per ottenere la cittadinanza

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi Stazione di Arezzo Arrestare e deportare Come negli USA di Trump - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump, in arrivo alle Nazioni Unite con la moglie Melania Trump, si imbatte in una scala mobile che si arresta improvvisamente #trump #scalamobile #onu - X Vai su X

Come si recherà Putin in Ungheria per incontrare Trump con il mandato d’arresto della CPI? - Il presidente russo Vladimir Putin visiterà prossimamente l’Ungheria, dove incontrerà l’omologo statunitense Donald Trump per un secondo vertice sulla fine della guerra in Ucraina. Lo riporta oltrelalinea.news

Putin a Budapest, come farà il presidente russo a evitare sanzioni e mandato d’arresto? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Putin a Budapest, come farà il presidente russo a evitare sanzioni e mandato d’arresto? Da tg24.sky.it

Trump sta forzando le cose - Usa i poteri presidenziali in modo sempre più ampio, in alcuni casi sfidandone i limiti: lo si è visto per esempio coi media ... Segnala ilpost.it