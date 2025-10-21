Anche se arrivano proclami, smentite e fighe in avanti, la coperta della pace sembra sempre essere corta. Perché il potenziale compromesso che possa mettere insieme le pretese russe e le ragioni ucraine rimane molto difficile da raggiungere, anche se gli sforzi di Trump (piaccia o no l'unico in grado di fare la differenza al tavolo delle trattative) si fanno sempre più intensi. Ieri il tycoon ha smentito seccamente le indiscrezioni secondo cui avrebbe forzato Zelensky a cedere il Donbass come parte dell'accordo di pace. «Si fermino. Lasciate tutto com'è ora. Tutto è già deciso. Il 78% del territorio è già occupato dalla Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump frena Kiev: "Non vincerà". E ora l'Europa blocca il gas russo