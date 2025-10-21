Trump e Putin salta l' incontro | cosa c' è dietro l' ira di Mosca

Non ci sarà l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. O perlomeno, non "a breve". Lo afferma all'agenzia di stampa Reuters un alto funzionario della Casa Bianca, spiegando che "non ci sono piani per un incontro nell'immediato futuro" tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo. L'indiscrezione, pesante, arriva nel pieno di una giornata intensa e non certo proficua per quanto riguarda il dialogo tra Washington e Mosca sulla guerra in Ucraina. Alla base della decisione, spiegava sempre Reuters, ci sarebbe il rifiuto di Mosca di un cessate il fuoco immediato. Nelle scorse ore era già stato rinviato l'incontro preparatorio tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump e Putin, salta l'incontro: cosa c'è dietro, l'ira di Mosca

