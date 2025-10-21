Trump dopo le polemiche per la demolizione della Casa Bianca | la sala da ballo finanziata dai privati
«Nell’ultimo esempio di indignazione costruita ad arte, i sinistrorsi squilibrati e i loro alleati delle fake news si stanno sfregando le mani per la decisione del Presidente Donald Trump di aggiungere una grande sala da ballo, finanziata privatamente, alla Casa Bianca ». Lo si legge in un comunicato ufficiale della stessa Presidenza Usa. embedpost id="2117414" «Si tratta - spiega la Casa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
