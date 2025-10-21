Trump anela il premio Nobel per la pace ma fa la guerra alle città americane

Maria Corina Machado, la vincitrice del Premio Nobel per la Pace, ha telefonato a Donald Trump e le ha detto che accetta il riconoscimento per onorare l’inquilino della Casa Bianca perché lui lo “meritava”. La Casa Bianca ha accettato il complimento ma ha allo stesso tempo sottolineato la delusione asserendo che la Commissione del Premio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump anela il premio Nobel per la pace ma fa la guerra alle città americane

