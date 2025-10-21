Truffe sulla benzina nel Casertano | coinvolte 30 società sequestri per 17 milioni di euro
La Guardia di Finanza ha ricostruito lo schema di una "frode carosello": con un giro di fatture false immessi sul mercato 87 milioni di litri di carburante, giro d'affari di quasi 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
