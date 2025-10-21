Truffe on line anziani foggiani chiamati a difendersi | Ecco cosa si deve fare per non farsi intrappolare

Si è tenuto questo pomeriggio, presso la Camera di Commercio di Foggia, l’incontro “Non rimanere intrappolato nella rete”, un appuntamento dedicato alla prevenzione delle truffe online e rivolto in particolare alla popolazione anziana. L’evento rientra nel progetto Digitalmentis, promosso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

