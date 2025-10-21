Truffa da 10mila euro con la tecnica del finto incidente | 19enne finisce in manette denunciato il complice

Hanno messo a segno una truffa ai danni di un’anziana ad Aprilia, in provincia di Latina, ma sono stati scoperti e fermati dalla polizia di Napoli. Protagonisti due aversani di 19 e 45 anni, il primo finito in manette e il secondo denunciato a piede libero.In particolare, gli agenti dell’Ufficio. 🔗 Leggi su Casertanews.it