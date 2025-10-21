Trpisovsky | Abbiamo studiato l’Atalanta non vedo l’ora Chance per Kolasinac

CALCIO. Verso la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, l’allenatore dei cechi: «Stadio bellissimo, si respira una grande atmosfera». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Trpisovsky: «Abbiamo studiato l’Atalanta, non vedo l’ora». Chance per Kolasinac

Leggi anche questi approfondimenti

Allenatore Slavia Praga, Trpisovsky: “Inter? Stiamo parlando dei migliori giocatori del mondo. Cercheremo di imporre il nostro stile di gioco”. - facebook.com Vai su Facebook

Champions: Trpisovsky "Atalanta ha qualità,Slavia tanti assenti" - Zima mi ha parlato di Juric e di quanti gli allenamenti siano più duri delle partite, della sua etica del ... Segnala msn.com