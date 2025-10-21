TROVATO UBRIACO FRADICIO IN AUTO: Daniele Rugani pizzicato dai Carabinieri Punizione esemplare"> L’ex Juve Daniele Rugani trovato ubriaco fradicio in auto dai Carabinieri: in arrivo una decisione che farà tremare l’atleta. Un episodio recente ha attirato l’attenzione dei media, coinvolgendo una figura nota nel mondo dello sport. Le autorità sono intervenute durante un controllo di routine, evidenziando una situazione irregolare. La vicenda ha subito suscitato discussioni sul rispetto delle regole e sulle responsabilità personali. Il mondo sportivo e il pubblico hanno seguito l’accaduto con grande interesse. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - TROVATO UBRIACO FRADICIO IN AUTO: Daniele Rugani pizzicato dai Carabinieri | Punizione esemplare