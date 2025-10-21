Trovati con pistola rubata e munizioni | due arresti dei carabinieri
I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bologna Borgo Panigale hanno arrestato due uomini, un 37enne e un 34enne di origine albanese, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per porto abusivo di armi da fuoco, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
