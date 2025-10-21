Trova la madre morta a terra e lancia l'allarme | aperta un'indagine per capire le cause del decesso
Si indaga sulle cause della morte di una donna di 85 anni, che è stata trovata priva di vitta dalla figlia di 54 anni. Le due donne vivevano insieme a Rovenna, una frazione di Cernobbio (Como). 🔗 Leggi su Fanpage.it
