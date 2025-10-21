Troppo tempo sugli schermi abbassa i voti | studio su 3000 bambini rivela calo del 10% in lettura e matematica per ogni ora aggiuntiva

Orizzontescuola.it | 21 ott 2025

Un'ampia ricerca prospettica condotta in Canada e pubblicata su JAMA Network Open ha evidenziato una correlazione significativa tra l'esposizione prolungata agli schermi nella prima infanzia e il rendimento scolastico ridotto nei successivi anni di scuola elementare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

