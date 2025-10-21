Troppi litigi e clienti con precedenti il questore chiude un bar di Milano

Milanotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrà restare chiuso per 15 giorni Il Lucky bar di via Negroli 39 a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di lunedì 20 ottobre.La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Chiuso il bar “Queen”:troppi pregiudicati tra i clienti - Il bar “Queen”, di via Roma, a Sanremo, e’ stato chiuso ieri sera dalla Polizia, per 15 giorni per motivi di sicurezza pubblica, legati all’alta frequentazione di pregiudicati e clandestini. Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Troppi Litigi Clienti Precedenti