Troppi fuochi d' artificio per la festa ora Nuova Delhi è la città più inquinata al mondo

La festività del Diwali ha reso Nuova Delhi la città più inquinata al mondo. Una fitta coltre di smog ha avvolto la capitale indiana martedì 21 ottobre 2025, il giorno dopo che milioni di persone avevano celebrato la festa indù del Diwali con fuochi d'artificio che hanno fatto schizzare alle. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Solidarietà a Sigfrido Ranucci per l’attentato di questa notte. Le intimidazioni non possono fermare la libertà di pensiero e in un clima dove in troppi soffiano sul fuoco bisogna dare segnali di distensione anche quando si hanno idee o posizioni diverse. Cultur - facebook.com Vai su Facebook

L’India celebra il Diwali tra fuochi d’artificio e preghiere - Il 20 ottobre in tutta l’India si è celebrato il Diwali, la festa indù delle luci, tra preghiere, banchetti e fuochi d’artificio. Come scrive tg24.sky.it

SETTIMO TORINESE – Oltre 500 chili di fuochi d’artificio illegali nascosti in casa - La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha sequestrato a Settimo Torinese un ingente quantitativo di fuochi d'artificio, denunciando un cittadino italiano ... Segnala obiettivonews.it

Torino, 30enne stocca mezza tonnellata di fuochi d'artificio comprati sul web nel garage dei nonni. La perquisizione e il sequestro - La scoperta a Settimo Torinese, per una tale quantità di esplosivo la legge prescrive un apposito deposito per evitare esplosioni e una licenza del prefetto ... Come scrive torino.corriere.it