Troppe barriere per le aziende agricole il regolamento sul territorio rurale va semplificato | l' appello di Cia Abruzzo

Chietitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cia Abruzzo lancia l’allarme sulla bozza del “Regolamento degli Interventi sul Territorio Rurale” (Art. 63 della L.R. 582023), definito oggi un ostacolo più che uno strumento di crescita per le piccole e medie imprese agricole della regione.“Abbiamo analizzato con attenzione la bozza e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

