Tron | Ares svelato il budget stellare | ecco quanti soldi perderà Disney

Un nuovo report fa in conti in tasca al nuovo capitolo della saga di Tron per quantificare le perdite subite da Disney in seguito al flop dell'avventura sci-fi interpretata da Jared Leto e Jeff Bridges. Ormai il flop di Tron: Ares non è più un segreto per nessuno. Ma ora Deadline ha quantificato le perdite subite da Disney con la mega-produzione fantascientifica rivelando che sarebbero maggiori di quanto si pensava. Per prima cosa facciamo chiarezza sul budget. a quanto apre il terzo capitolo della saga fantascientifica interpretato dalle star Jared Leto e Jeff Bridges non sarebbe costato 170180 milioni come anticipato, bensì 220 milioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tron: Ares, svelato il budget stellare: ecco quanti soldi perderà Disney

