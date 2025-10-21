Tron | Ares i numeri precisi del budget e del flop un rosso di nove cifre

Deadline ha indagato più a fondo sui costi e sulle perdite proiettate di Tron: Ares con Jared Leto, un film non tanto detestato dal pubblico, quanto proprio tendenzialmente ignorato. Quanto costerà alla Disney l'azzardo?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tron: Ares, i numeri precisi del budget e del flop, un rosso di nove cifre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Disney. . La prossima evoluzione sarà nel nostro Mondo TRON: Ares è SOLO al cinema. Acquista i tuoi biglietti https://www.tronmovie.it/ Vai su Facebook

UCI LUXE Fiumara ha aperto ufficialmente le sue porte con un evento esclusivo. Atmosfera elettrizzante, ospiti speciali e un’esperienza visiva senza precedenti: abbiamo inaugurato la nuova sala IMAX con Tron: Ares ? Grazie a chi ha condiviso con noi que - X Vai su X

Tron: Ares, secondo le nuove previsioni supererà il record di incassi del franchise - Tron: Ares potrebbe superare i record di incasso del franchise secondo le prime previsioni. Scrive cinefilos.it

Tron: Ares, il trailer del film in cui l’universo digitale invade la realtà - È uscito il trailer ufficiale di Tron: Ares, il film Disney in cui l’universo digitale invade la realtà. Riporta tg24.sky.it

Tron: Ares, ecco il primo trailer italiano ufficiale del film - C'erano un volta il 1982, e un film spericolato e visionario intitolato Tron: il futuro, il digitale, la realtà virtuale immaginati da Steven Lisberger e portati sugli schermi dei cinema di tutto il ... Si legge su comingsoon.it