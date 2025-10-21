Troll 2 | il trailer italiano ufficiale del monster movie in arrivo su Netflix

Comingsoon.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano sulla piattaforma della N rossa i giganteschi mostri di pietra del folklore norvegese. Troll 2 debutterà in streaming il 1° dicembre, e vi mostriamo il suo trailer italiano ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

troll 2 il trailer italiano ufficiale del monster movie in arrivo su netflix

© Comingsoon.it - Troll 2: il trailer italiano ufficiale del monster movie in arrivo su Netflix

