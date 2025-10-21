Troll 2 | Follia e distruzione nel nuovo trailer

E’ disponibile il nuovo trailer di Troll 2, il disaster movie norvegese in arrivo su Netflix da dicembre 2025. Reduce dal successo inatteso del primo film uscito nel 2022, il regista Roar Uthang è pronto per un nuovo viaggio nella mitologia norvegese. In Troll 2, infatti, un nuovo gigantesco troll si risveglia portando follia e distruzione nella splendida nazione scandinava. Troll 2 uscirà su Netflix dal 1° dicembre 2025, ma intanto guardate qui il trailer A new troll has awakened! Troll 2 premieres DECEMBER 1. Join Nora, Andreas, and Captain Kris as they embark on their most dangerous adventure yet. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Troll 2 | Follia e distruzione nel nuovo trailer

