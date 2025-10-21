Tris di Fermin Lopez e il Barça asfalta l' Olympiacos 6-1 A segno anche Yamal

Alle 21 altre sette partite: il Psg di Luis Enrique sfida in trasferta il Leverkusen, mentre il Manchester City affronta il Villarreal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tris di Fermin Lopez e il Barça asfalta l'Olympiacos 6-1. A segno anche Yamal

