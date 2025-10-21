Trionfo delle Fiamme Cremisi ai campionati italiani di ciclocross paralimpico
Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice ai Campionati Italiani di ciclocross paralimpico, disputatisi a Ronchis in una gara perfettamente organizzata dalla PittaBike. Presenti le autorità locali con il sindaco Manfredi Michelutto, la presidente del CIP FVG Maria Capasa e, per la FCI. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
