Trieste ha una raccolta differenziata tra le peggiori d' Italia

Il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia 2025, che si basa su 19 parametri che fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo in 5 macroaree, premia parzialmente il Friuli Venezia Giulia. Pordenone è al quinto posto nazionale, peggiorando di un posto il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

