Tribunale | tutte le ore di sostegno previste dal PEI devono essere garantite agli studenti con disabilità

Puntomagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice riconosce il diritto allo studio pieno: tutte le ore di sostegno devono essere garantite secondo il PEI. È stato accolto il primo decreto cautelare che riconosce il diritto di uno studente con disabilità a ottenere tutte le ore di sostegno previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato (PEI). Un provvedimento che segna una tappa fondamentale nella tutela dei diritti degli alunni con disabilità e nel principio di inclusione scolastica, cardine del nostro ordinamento e della legge n. 104 del 1992. Il giudice, accogliendo il ricorso presentato dai genitori del minore, ha stabilito che la riduzione delle ore di sostegno rispetto a quanto indicato nel PEI rappresenta una violazione del diritto fondamentale allo studio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

tribunale tutte ore sostegnoAsacom, il Tribunale di Trapani annulla i tagli: ripristinate le ore previste nei PEI - Il Comune di Trapani aveva infatti deciso di dimezzare le ore, portandole da 10 a 5, provocando l’immediata reazione delle famiglie e delle associazioni del territorio. Lo riporta tp24.it

Il docente di sostegno deve recarsi a casa dell’alunno con disabilità grave per garantire le ore di sostegno - Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha stabilito che il docente di sostegno deve recarsi a casa dell’alunno con disabilità grave per garantire le ore di sostegno per tutto il periodo indicato ... Da disabili.com

tribunale tutte ore sostegnoTribunale Taranto riconosce le 35 ore alle educatrici comunali - Il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro ha accolto i ricorsi presentati dalla Cisl Funzione Pubblica, riconoscendo alle educatrici comunali il diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario e ... Secondo trmtv.it

