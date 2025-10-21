Tribunale | tutte le ore di sostegno previste dal PEI devono essere garantite agli studenti con disabilità
Il giudice riconosce il diritto allo studio pieno: tutte le ore di sostegno devono essere garantite secondo il PEI. È stato accolto il primo decreto cautelare che riconosce il diritto di uno studente con disabilità a ottenere tutte le ore di sostegno previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato (PEI). Un provvedimento che segna una tappa fondamentale nella tutela dei diritti degli alunni con disabilità e nel principio di inclusione scolastica, cardine del nostro ordinamento e della legge n. 104 del 1992. Il giudice, accogliendo il ricorso presentato dai genitori del minore, ha stabilito che la riduzione delle ore di sostegno rispetto a quanto indicato nel PEI rappresenta una violazione del diritto fondamentale allo studio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Per cinque anni al personale non è stato riconosciuto il tempo per vestizione e vestizione. Oltre cento cause in tribunale tutte perse dall'azienda
Asacom, il Tribunale di Trapani annulla i tagli: ripristinate le ore previste nei PEI - Il Comune di Trapani aveva infatti deciso di dimezzare le ore, portandole da 10 a 5, provocando l’immediata reazione delle famiglie e delle associazioni del territorio. Lo riporta tp24.it
Il docente di sostegno deve recarsi a casa dell’alunno con disabilità grave per garantire le ore di sostegno - Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha stabilito che il docente di sostegno deve recarsi a casa dell’alunno con disabilità grave per garantire le ore di sostegno per tutto il periodo indicato ... Da disabili.com
Tribunale Taranto riconosce le 35 ore alle educatrici comunali - Il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro ha accolto i ricorsi presentati dalla Cisl Funzione Pubblica, riconoscendo alle educatrici comunali il diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario e ... Secondo trmtv.it