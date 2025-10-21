Tribunale | tutte le ore di sostegno previste dal PEI devono essere garantite agli studenti con disabilità

Il giudice riconosce il diritto allo studio pieno: tutte le ore di sostegno devono essere garantite secondo il PEI. È stato accolto il primo decreto cautelare che riconosce il diritto di uno studente con disabilità a ottenere tutte le ore di sostegno previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato (PEI). Un provvedimento che segna una tappa fondamentale nella tutela dei diritti degli alunni con disabilità e nel principio di inclusione scolastica, cardine del nostro ordinamento e della legge n. 104 del 1992. Il giudice, accogliendo il ricorso presentato dai genitori del minore, ha stabilito che la riduzione delle ore di sostegno rispetto a quanto indicato nel PEI rappresenta una violazione del diritto fondamentale allo studio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it