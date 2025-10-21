Inter News 24 Trevisani sottolinea le qualità e i miglioramenti apportati da mister Chivu alla formazione nerazzurra: le parole dell’esperto. Riccardo Trevisani, durante il programma Fontana di Trevi, ha commentato l’Inter di Cristian Chivu, lodando il lavoro del tecnico rumeno e gli innesti effettuati nel mercato estivo. Il giornalista ha evidenziato come la squadra nerazzurra abbia mostrato netti progressi rispetto agli anni precedenti, sia sul piano del gioco che della qualità individuale. «L’Inter è quella che gioca meglio da 4 anni e 7 partite, non cambierà mai questa. Giocherà sempre meglio di tutte» — ha esordito Trevisani, sottolineando la solidità del gioco nerazzurro, che si distingue per qualità e idee in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani prende posizione: «L’Inter di Chivu è migliorata in tutto, lo scudetto è alla portata»