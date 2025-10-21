Treviglio lite e accoltellamento al bar | licenza sospesa

Treviglio (Bergamo), 21 ottobre 2025 – I carabinieri di Treviglio hanno notificato questa mattina la sospensione della licenza al 'Bar all'Angolo' di Treviglio, teatro del tentato omicidio da parte di un cittadino egiziano che, lo scorso 13 ottobre, aveva accoltellato un connazionale in una lite per questioni di droga, scappando e venendo poi arrestato alcune ore più tardi dalla polizia. I carabinieri spiegano che nel locale si sono registrati in passato anche altri "fatti delittuosi (minacce e aggressioni fisiche, anche con armi bianche), nelle pertinenze esterne e all'interno" del bar. Ora il locale, gestito da cittadini di origine cinese, resterà c hiuso per 20 giorni, come disposto dal questore di Bergamo, Andrea Valentino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

