Treviglio guasti alle telecamere | il Pd incalza il Comune

Treviglio. Telecamere di sorveglianza fuori uso: il Partito Democratico chiede conto all’amministrazione comunale circa i guasti al sistema di videosorveglianza causati non solo da problemi di natura squisitamente tecnica ma dai topi che, rosicchiando i cavi, finiscono per compromettere il funzionamento delle apparecchiature costringendo quindi il Comune a correre ai ripari. Un problema, quello dei roditori, che l’amministrazione ha preso sul serio: qualche mese fa è infatti stato messo in campo un intervento di disinfestazione, ma il problema, a quanto pare, si è ripresentato: con una determina dirigenziale datata 14 ottobre il Comune ha disposto una spesa di 2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio, guasti alle telecamere: il Pd incalza il Comune

