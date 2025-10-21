Trento parte col turbo Perugia vince alla distanza | le due big non steccano la prima di Superlega
Riparte la Superlega con i campioni d’Europa e d’Italia subito protagonisti. Nel posticipo della prima giornata, l’ Itas Trentino apre la stagione con un netto 3-0 sul campo di Cisterna, confermando continuità e solidità nel gioco orchestrato da Fabio Mendez. Una prestazione autoritaria, costruita sull’organizzazione e sulle certezze del gruppo, con Michieletto e Faure già in grande evidenza. Più sofferta invece la vittoria della Sir Susa Vim Perugia, costretta a rimontare a Monza dopo un primo set sottotono: i campioni d’Europa reagiscono da grande squadra, si affidano a Ben Tara e Ishikawa e si impongono 3-1 al termine di una gara combattuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
