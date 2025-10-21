Trento ok la ripartenza è giusta | domina Cisterna 3-0 Perugia sbanca Monza
Nella prima giornata di Superlega, i campioni in carica dell'Itas Trentino cominciano col piede giusto il campionato. Il Vero Volley spaventa gli umbri che però reagiscono e vanno a vincere 3-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
