Trento ok la ripartenza è giusta | domina Cisterna 3-0 Perugia sbanca Monza

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima giornata di Superlega, i campioni in carica dell'Itas Trentino cominciano col piede giusto il campionato. Il Vero Volley spaventa gli umbri che però reagiscono e vanno a vincere 3-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

trento ok la ripartenza 232 giusta domina cisterna 3 0 perugia sbanca monza

© Gazzetta.it - Trento, ok la ripartenza è giusta: domina Cisterna 3-0. Perugia sbanca Monza

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Trento Ok Ripartenza 232