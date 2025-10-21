Trenta chili di marijuana in un deposito di San Cristoforo a Catania
Un deposito di droga è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, durante un’attività di controllo del territorio finalizzata a reprimere fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, a cominciare dallo spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione dei poliziotti ha consentito di arrestare un catanese di 45 anni per traffico di sostanze stupefacenti, ferma restando la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
