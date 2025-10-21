Treno storico per i 100 anni del Dopolavoro Ferroviario | si parte da Brignole
Parte da Genova il treno storico in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell'associazione nazionale Dopolavoro Ferroviario. Appuntamento domenica 26 ottobre a Genova Brignole, per un viaggio che porterà fino a Ventimiglia con una speciale sosta a Taggia per visitare, tra le altre cose, il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
