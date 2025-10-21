Treni Arezzo resta ai margini una sola Freccia per Milano | odissea tra cambi e ritardi

Arezzo, 21 ottobre 2025 – Lo splendido isolamento? Non soltanto la linea di politica estera del Regno Unito del diciannovesimo secolo, ma rischia di rimanere la condizione delle infrastrutture per e da Arezzo. Isolata nei trasporti ferroviari. Della stazione Medio Etruria, della campagna elettorale per le regionali, se ne è parlato il minimo indispensabile e, qualora sorgesse a Creti — come il ministro dei Trasporti Matteo Salvini continua a ribadire —, poco ci guadagnerebbe la città capoluogo, che perderebbe le poche Frecce che passano in stazione. Un problema per tutti: cittadini, studenti e turisti (sia chi vuol partire sia chi vuole arrivare in città). 🔗 Leggi su Lanazione.it

