Treni Arezzo resta ai margini una sola Freccia per Milano | odissea tra cambi e ritardi
Arezzo, 21 ottobre 2025 – Lo splendido isolamento? Non soltanto la linea di politica estera del Regno Unito del diciannovesimo secolo, ma rischia di rimanere la condizione delle infrastrutture per e da Arezzo. Isolata nei trasporti ferroviari. Della stazione Medio Etruria, della campagna elettorale per le regionali, se ne è parlato il minimo indispensabile e, qualora sorgesse a Creti — come il ministro dei Trasporti Matteo Salvini continua a ribadire —, poco ci guadagnerebbe la città capoluogo, che perderebbe le poche Frecce che passano in stazione. Un problema per tutti: cittadini, studenti e turisti (sia chi vuol partire sia chi vuole arrivare in città). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
* TR 18857 (FIRENZE RIFREDI - AREZZO) viaggia con +14' #treni - X Vai su X
In Toscana il ritardo dei treni è diventato normalità, mi sono sempre battuto al fianco dei pendolari di Arezzo e del Valdarno per alleviare i quotidiani disagi. Accelerare l'arrivo dei treni a 200km/h adatti a viaggiare sulla linea Direttissima! - facebook.com Vai su Facebook
Treni, Arezzo resta ai margini, una sola Freccia per Milano: odissea tra cambi e ritardi - Il rebus dei treni che penalizza studenti, pendolari e turismo, rallentando lo sviluppo del territorio ... Da lanazione.it