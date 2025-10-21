Tremendo lutto per il campione molto amato in serie A la notizia è appena arrivata

Il mondo del calcio è in lutto per la gravissima perdita che ha colpito un campione che ha giocato a lungo in Serie A, e che è stato fra i più amati dai tifosi per la sua serietà e il suo impegno professionale e umano. José Maria Callejon, ex giocatore di Napoli e Fiorentina, ha infatti perso all’improvviso la sorella Vanesa Callejon, 47 anni, deceduta oggi in Spagna. L’annuncio è stato dato dal Marbella FC, club spagnolo dove l’ex azzurro ha concluso la sua carriera. La notizia ha scosso l’ambiente, e subito sono arrivati messaggi di cordoglio dalla Spagna e dall’Italia, in particolare dalla società partenopea e dai tifosi che non hanno mai dimenticato il loro ex numero 7. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

