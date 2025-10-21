Trekking nella foresta – fungipendola con aperitivo da Dicecca

Sabato 25 ottobre – ore 10:00Trekking nella ForestaFungipendola con aperitivo da DiceccaUn’escursione tra i suoni e i profumi della Foresta di Mercadante, uno degli angoli verdi più affascinanti dell'Alta Murgia. Un’esperienza sensoriale diversa dal solito, per riscoprire la natura con occhi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

