Tre premi Nobel in arrivo a Palazzo Ducale nel giro di quattro giorni

Tre premi Nobel: è il traguardo che conferma Palazzo Ducale come punto di riferimento nel panorama culturale internazionale. Il fisico Michel Mayor, la scrittrice Annie Ernauxe la biologa Katalin Karikó saranno protagonisti di un’intensa settimana in cui Genova diventa crocevia di scienza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

