Tre medici a processo per la morte di un neonato il caso nel Salento
Tre medici rinviati a giudizio per la morte di un neonato. I professionisti, tutti del reparto di Ostetricia e ginecologia dell?ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, in provincia di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti simili trattati di recente
Lodi, neonato morto durante il parto: la procura chiede il processo per due medici e due ostetriche - facebook.com Vai su Facebook
Neonato muore a un’ora dalla nascita per afissia, intera équipe medica sotto processo - Un’intera équipe medica (tre medici del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Santa Catarina Novella” di Galatina) a processo per la morte di un ... corrieresalentino.it scrive
Tre medici a processo per la morte di un neonato, il caso nel Salento - I professionisti, tutti del reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, in provincia ... Come scrive msn.com
Rosarno: 5 medici Bambino Gesù a processo per la morte del piccolo Giacomo - Svolta per la morte del piccolo Giacomo Saccomanno di Rosarno: cinque medici del Bambino Gesù che andranno a processo per la sua morte. Da quotidianodelsud.it