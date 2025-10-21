Tre libri per analizzare il fenomeno tecnologico a 360 gradi

Ildenaro.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 21 ott. (askanews) – A un anno dal lancio, Silvio Berlusconi Editore pubblica in contemporanea tre titoli incentrati sul tema della tecnologia. Si tratta di opere che analizzano il fenomeno tecnologico da più punti di vista in grado di offrire, in quanto complementari, una visione a 360 gradi del costante cambiamento che ci vede protagonisti nel contesto sociale odierno. L’atteggiamento dei giovani talenti della Silicon Valley, sempre più concentrati nello sviluppo di applicazioni rivolte al consumo, è al centro del saggio La repubblica tecnologica di Alexander C. Karp e Nicholas W. Zamiska. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Tre libri per analizzare il fenomeno tecnologico a 360 gradi - (askanews) – A un anno dal lancio, Silvio Berlusconi Editore pubblica in contemporanea tre titoli incentrati sul tema della tecnologia. Lo riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Libri Analizzare Fenomeno