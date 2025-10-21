Tre giovani travolti da un treno nel Novarese | un morto e un ferito grave

E' stata quasi certamente la fretta, per non perdere la coincidenza con un altro treno che li avrebbe portati a casa a far loro commettere l'imprudenza. Chi ha assistito alla scena racconta di aver notato, nel buio della sera, due sagome attraversare all'improvviso i binari della stazione di Trecate, provincia di Novara, passando dietro il convoglio dal quale erano scese. Il sibilo del treno in arrivo, il regionale veloce Milano-Torino, l'assordante rumore del ferro dei freni sulle rotaie e subito dopo i corpi di due giovani sbalzati di molti metri. Per uno dei due, un operaio egiziano di soli 20 anni, non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tre giovani travolti da un treno nel Novarese: un morto e un ferito grave

