Tre giornate di confronto per Vulci | il report della DMO Borghi Etruschi
Vulci, 21 ottobre 2025 – Le tre giornate di approfondimento avevano come tema “Vulci e il suo territorio 50 anni dopo”, organizzate per il XXXI° Convegno dall’ Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, con l’intento di approdare a una sintesi delle molte cose fatte in questi anni, realizzando così una preziosa occasione di confronto per tutta la comunità scientifica. Nel 1975, il X Convegno di Studi Etruschi e Italici fu dedicato a “La Civiltà Arcaica di Vulci e la sua Espansione”. Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, dott. Giuseppe Sassatelli, ha aperto le tre giornate di confronto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
