Tre fermi per l’omicidio dell’autista del pullman di tifosi Eindhoven | arrestati 180 tifosi del Napoli Scontri a margine di Pisa-Verona | cinque arresti fra scaligeri Senza dimenticare l' accaduto durante Città di Fasano-Fidelis Andria

Tre fermati per l’omicidio del 64enne autista del pullman di tifosi di Pistoia. Si tratta di persone nei cui profili sono stati rinvenuti, fra l’altro, simboli neofascisti. Stando alle indagini, l’agguato ai sostenitori pistoiesi a Rieti era stato pianificato da giorni. Domenica sera, durante il viaggio di ritorno verso la Toscana dopo la partita di A2 del basket, il pullman è stato fatto oggetto di una sassaiola. Spaccato il parabrezza dell’automezzo, un mattone ha centrato in pieno, uccidendolo, il secondo autista. Il Napoli calcio è impegnato stasera in Champions League, in trasferta ad Eindhoven. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

