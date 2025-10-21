Travaglio e la stampa libera | Ranucci? In tv deve avere paura il giornalista che fa il servo non chi fa Report
“In televisione deve avere paura chi fa il servo, non chi fa Report “. Lo ha detto il direttore de i l Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, al termine del suo intervento alla manifestazione indetta dal M5s in piazza Santi Apostoli per la libertà di stampa e in sostegno di Sigfrido Ranucci. Travaglio ha spiegato come, al di là della politica, Ranucci e i giornalisti liberi siano stati lasciati soli soprattutto dai colleghi. E ha lanciato l’idea della “legge Ranucci”, quella depositata da Primo Di Nicola in Parlamento: “Voglio vederla in Aula, che i deputati e i senatori la votino”. “L’isolamento – ha dichiarato Travaglio – lo creiamo noi colleghi aiutando la gente a considerare Ranucci e la squadra non come da premiare ma come strani, malati, che fanno il contrario del loro mestiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Fatto Quotidiano. . L’attentato contro Sigfrido Ranucci è un attacco contro la libertà di stampa? “No, è un attentato contro di lui e contro Report”. Così Marco Travaglio nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi su TV Lof - facebook.com Vai su Facebook
Martedì 21 ottobre sarò in piazza con @Mov5Stelle per ‘Viva la Stampa Libera’ ? Ci vediamo in Piazza Santi Apostoli a Roma dalle 17:30! - X Vai su X
Ranucci, la manifestazione M5s a Roma con Travaglio, Gabanelli e Scarpinato: la diretta video - La diretta video della manifestazione per il conduttore di Report organizzata dal Movimento 5 stelle ... Scrive ilfattoquotidiano.it
“Viva la stampa libera”: la manifestazione M5s per Ranucci. Tra gli ospiti Travaglio, Scanzi, Jebreal, Gabanelli e Abbate - Gabanelli, Scanzi e altri giornalisti in piazza Santi Apostoli per difendere il conduttore di Report e l'indipendenza dell'informazione ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Manifestazione di solidarietà per Ranucci, Conte: “La politica smetta di mettere alla gogna i giornalisti” - Le istituzioni devono fare in modo che i giornalisti possano fare il loro lavoro ... Riporta fanpage.it