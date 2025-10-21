Travaglio e la stampa libera | Ranucci? In tv deve avere paura il giornalista che fa il servo non chi fa Report

“In televisione deve avere paura chi fa il servo, non chi fa Report “. Lo ha detto il direttore de i l Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, al termine del suo intervento alla manifestazione indetta dal M5s in piazza Santi Apostoli per la libertà di stampa e in sostegno di Sigfrido Ranucci. Travaglio ha spiegato come, al di là della politica, Ranucci e i giornalisti liberi siano stati lasciati soli soprattutto dai colleghi. E ha lanciato l’idea della “legge Ranucci”, quella depositata da Primo Di Nicola in Parlamento: “Voglio vederla in Aula, che i deputati e i senatori la votino”. “L’isolamento – ha dichiarato Travaglio – lo creiamo noi colleghi aiutando la gente a considerare Ranucci e la squadra non come da premiare ma come strani, malati, che fanno il contrario del loro mestiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

