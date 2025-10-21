Travaglio a La7 | Meloni tira a campare per non tirare le cuoia il suo governo è letteralmente il nulla

“Abbiamo un governo che non fa niente, che non ha soldi per fare nulla, non risolve nulla, fa una finanziaria coi fichi secchi. Abbiamo un’opposizione che ha difficoltà a combattere un governo perché il governo è letteralmente il nulla, e quindi si sfogano con le chiacchiere, con i paroloni e con le parolacce perché di fatti non ce ne sono, né realizzati, né da contestare dall’altra parte. È tutto un chiacchiericcio, è tutto finto ”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta lo scontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’indomani dell’attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

