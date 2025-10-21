Bergamo. Una questione di poche decine di metri, quelle che separano la caratteristica trattoria bergamasca Il Roccolino dal confine della nuova Ztl di Valverde. Dopo l’attivazione del perimetro a traffico limitato con l’obiettivo di ridurre il traffico sulle Mura venete e contrastare il cosiddetto ‘scavalco’, il ristorante non è più raggiungibile in auto nei canonici orari del pranzo. La ‘linea rossa’ dista sì e no un centinaio di metri. In settimana il monitor si accende di verde nelle ore di punta: dalle 7 alle 9,30 del mattino, dalle 16 alle 19,30 la sera. Due finestre che tagliano gli orari di maggior frequentazione della trattoria che lavora soprattutto grazie alle pause pranzo dei lavoratori in zona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Trattoria Roccolino: "Con la Ztl clientela dimezzata". Il Comune: "Al lavoro per una soluzione"