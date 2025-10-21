Trattamento della fibrillazione atriale | in Cardiologia si usa la tecnica dell’elettroporazione

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre ai farmaci e alla cardioversione elettrica, la terapia della fibrillazione atriale include anche l’ablazione transcatetere che si esegue, mediante l’inserimento in anestesia locale, di uno speciale catetere in una vena dell’inguine che viene poi avanzato fino al cuore dove eroga energia a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

trattamento fibrillazione atriale cardiologiaTrattamento della fibrillazione atriale: uso dell’elettroporazione in due pazienti ricoverati in Cardiologia a Ravenna - Oltre ai farmaci e alla cardioversione elettrica, la terapia della fibrillazione atriale include anche l’ablazione transcatetere che si esegue, mediante l’inserimento in anestesia locale, di uno speci ... Secondo ravennawebtv.it

Trattamento della fibrillazione atriale: l’ospedale Mazzoni è all’avanguardia - ASCOLI Il reparto di cardiologia del Mazzoni dell’ospedale Mazzoni è sempre più all’avanguardia nel trattamento della fibrillazione atriale. Riporta corriereadriatico.it

Fibrillazione atriale, “crioablazione“ ora disponibile anche a Lodi - Fibrillazione atriale, “crioablazione“ ora disponibile anche a Lodi Una nuova procedura di ablazione cardiaca, ovvero la crioablazione per il trattamento della fibrillazione atriale viene offerta, ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Trattamento Fibrillazione Atriale Cardiologia