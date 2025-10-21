Trasporto scolastico a Fiumicino | Le iscrizioni riapriranno la prossima settimana

Fiumicino, 21 ottobre 2025 – “Oggi durante la commissione congiunta trasporti-scuola, presieduta dalle consigliere Cerulli e De Pascali, è stato affrontato la questione del trasporto scolastico, gestito sul territorio comunale dalla Ditta Fratarcangeli”. Ne danno notizie le presidenti, per poi sottolineare: Le commissioni hanno evidenziato la mancata riapertura dei termini di iscrizione al servizio, passaggio necessario, per consentire, a chi non ha effettuato nei termini l’iscrizione o è rimasto escluso, di usufruire del servizio”. “Questo ad oggi non è stato ancora possibile poiché le liste, con il numero degli alunni ammessi sui mezzi, sono state fornite dall’azienda Fratarcangeli soltanto venerdì 17 ottobre, nonostante gli uffici comunali preposti le stiano richiedendo da settembre “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it