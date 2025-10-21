Trasporti sciopero Rfi | oggi possibile stop tecnico treni regolari

ROMA – Oggi (21 ottobre), è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società del Gruppo Ferrovie dello Stato responsabile della manutenzione di binari, segnali e stazioni. L’agitazione, proclamata da Cobas lavoro privato, coordinamento ferrovieri e Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi, coinvolge chi si occupa del funzionamento degli impianti, ma non riguarda macchinisti e capitreno. Secondo le ferrovie, lo sciopero non influirà sulla circolazione dei treni. Un portavoce di Fs ha confermato: Il servizio Trenitalia sarà regolare e non subirà interruzioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

