Trasferito il giovane di Manocalzati coinvolto nell’incidente | migliorano le sue condizioni

Avellinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO — Dopo 25 giorni di ricovero, Emanuele, diciannovenne di Manocalzati coinvolto in un incidente nella notte tra il 26 e il 27 settembre, è stato trasferito nelle scorse ore dal reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.Il trasferimento dopo 25 giorni di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

