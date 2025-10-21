Trasferito il giovane di Manocalzati coinvolto nell’incidente | migliorano le sue condizioni
AVELLINO — Dopo 25 giorni di ricovero, Emanuele, diciannovenne di Manocalzati coinvolto in un incidente nella notte tra il 26 e il 27 settembre, è stato trasferito nelle scorse ore dal reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.Il trasferimento dopo 25 giorni di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato assistito sul posto dal personale del 118 e successivamente trasferito con l'elisoccorso - facebook.com Vai su Facebook