Trappole per uccelli e un tasso nel freezer Vietati a un cacciatore armi e porto del fucile
Respinto il ricorso al Tar della Liguria di un abitante della Valle Scrivia. Era stato denunciato per aver catturato un cane con un laccio illegale.
Trappole per uccelli e un tasso nel freezer. Vietati a un cacciatore armi e porto del fucile - Respinto il ricorso al Tar della Liguria di un abitante della Valle Scrivia.