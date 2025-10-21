Trappole per uccelli e un tasso nel freezer Vietati a un cacciatore armi e porto del fucile

Ilsecoloxix.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Respinto il ricorso al Tar della Liguria di un abitante della Valle Scrivia. Era stato denunciato per aver catturato un cane con un laccio illegale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

trappole per uccelli e un tasso nel freezer vietati a un cacciatore armi e porto del fucile

© Ilsecoloxix.it - Trappole per uccelli e un tasso nel freezer. Vietati a un cacciatore armi e porto del fucile

Contenuti che potrebbero interessarti

trappole uccelli tasso freezerTrappole per uccelli e un tasso nel freezer. Vietati a un cacciatore armi e porto del fucile - Respinto il ricorso al Tar della Liguria di un abitante della Valle Scrivia. ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trappole Uccelli Tasso Freezer