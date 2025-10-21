Trapper dei 167 Gang arrestato a Varese | inchiesta su droga armi ed estorsioni a Malnate

Un trapper del gruppo 167 Gang è stato arrestato dalla polizia di Varese nell’ambito dell’operazione ‘Note Stonate’. Secondo le indagini era a capo di un gruppo di spacciatori attivi nei boschetti del Varesotto. La band trap locale coinvolta sarebbe molto nota anche nel Milanese. Sono 19 le misure cautelari che la polizia di Stato di Varese sta eseguendo nell’ambito dell’operazione ‘Note Stonate’, coordinata dalla Procura della Repubblica della città lombarda. I destinatari delle misure cautelari dovranno rispondere a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, estorsione e possesso di armi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trapper dei 167 Gang arrestato a Varese: inchiesta su droga, armi ed estorsioni a Malnate

